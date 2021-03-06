Mutlulukları 1 ay sürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Ali Çakıcı feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü Çakıcı'nın, (43) 1 ay önce Fatma Çakıcı (39) ile evlendiği ve köyde yapacakları düğün için salgın tedbirlerinin kalkmasını bekledikleri öğrenildi. Korkunç kaza, Milas'ın Akkovanlık mahallesinde meydana geldi. Feldspat madeni şirketinde 3 ay önce şoför olarak işe başlayan Ali Çakıcı'nın kullandığı kamyon, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve kayarak uçurumdan 200 metre aşağı yuvarlandı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMDAN FIRLAMIŞ

Ekipler, camdan fırlayan Çakıcı'nın cansız bedenini hurda haline dönmüş kamyonun 50 metre uzağında buldu.





SALGIN TEDBİRLERİNİN KALKMASINI BEKLİYORLARDI

ÇAKICI'NIN cenazesi 1 aylık eşinin ve yakınlarının gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi. Çakıcı çiftinin 1 ay önce nikahlandığı salgın tedbirlerinin kalkmasını bekledikleri ve köyde çok büyük bir düğün yapmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Volkan YILDIZ