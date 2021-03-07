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Haberler Muğla Bir anlık öfke ile arabasını yaktı!

Bir anlık öfke ile arabasını yaktı!

Bir anlık öfke ile arabasını yaktı!

7.3.2021

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde öfkeli vatandaş, aracını yaktı. İddiaya göre kardeşine kızan öfkeli şahıs, akaryakıt istasyonunun yanında aracını ateşe vererek onlarca kişinin de canını tehlikeye attı. Çevrede panik yaşanırken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç çekici yardımı ile caddeden alınıp otoparka çekildi.

■ FERDİ YAVUZ

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