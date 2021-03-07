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Haberler Muğla Dünyaca ünlü tasarımcının ölümündeki detaylar ortaya çıktı

Dünyaca ünlü tasarımcının ölümündeki detaylar ortaya çıktı

İstanbul’dan ’daki evine gelen ünlü tasarımcı , temizlik yaparken sönen ocaktan sızan gaz yüzünden hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi, elektrik süpürgesinin yanında bulundu. Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü tasarımcının ölümündeki detaylar ortaya çıktı

7.3.2021

Ünlü tasarımcı ve kreatif direktör Aslı Yılmaztürk (34), Muğla'nın Ula ilçesindeki evinde ölü bulundu. İstanbul'dan geçtiğimiz günlerde Ula'nın Akçapınar köyünde kiraladığı eve gelen Aslıtürk'ten haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Aslıtürk'ün kaldığı eve giden ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

3-4 AY BURADAN ÇALIŞTI

Yılmaztürk'ün, kiracı olarak yılın büyük bölümü yaşadığı Ula'nun Akçapınar köyündeki evinde ölü bulunması yakınlarını yasa boğdu. Salgın döneminde Akçapınar'a gelerek 3-4 ay kalan ve işlerini internet üzerinden yürüten Yılmaztürk'te ulaşamayan yakınları, dün akşam jandarmayı aradı. Kapayı uzun süre çalan, açılmaması üzerine eve giren ekipler, yoğun bir tüp kokusuyla karşılaştı. Evde mutfak tüpünün açık olduğu belirlenirken, genç kadın evin salon bölümünde elinde elektrik süpürgesi ile yüzüstü düşmüş halde buldu.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için geldiği Ula'da ölü bulundu

ÇAYDANLIK TAŞMIŞ

YILMAZTÜRK'ÜN çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Akçapınar Mahallesi muhtarı Şükrü Arslan, "Evi geçtiğimiz yıl kiralamıştı. Geldiğinde 3-4 ay kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla işlerini internet üzerinden yürütüyordu. Jandarma ile eve girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

FİRMALARIN kampanya ve içerik üretim çalışmalarını yürüten ve denetleyen, kreatif direktörlük de yapan Yılmaztürk'ün cansız bedeni , kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADEM ÜLKER

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