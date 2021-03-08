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Haberler Muğla Bodrum'da cüzdanını düşüren kadın, polisin telefonuyla sevindi

'da cüzdanını düşüren kadın, polisin telefonuyla sevindi

'da, içinde kredi kartı ve bir miktar parası olan kadın cüzdanını kaybetti. O kadına polisten gelen telefon, büyük sevinç yaşattı. Cüzdanının kaybolduğunu fark ettiğinde çok üzülen kadını, ilçe merkezinde 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle karanfil dağıtan kadın polis memuru telefonla arayarak buluşma noktasına çağırdı.

Bodrum'da cüzdanını düşüren kadın, polisin telefonuyla sevindi
AA

08.03.2021, 19:28 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 19:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cüzdanını düşüren kadını polis sevindirdi.

İlçe merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtan polis, bir vatandaşın bulup getirdiği cüzdandaki kimlik kartında yer alan bilgilerden yola çıkarak Dilek Cihanur'a telefonla ulaştı.

Polis, arama üzerine buluşma noktasına gelen Cihanur'a önce karanfil verdi, ardından cüzdanını teslim etti.

Cihanur, AA muhabirine, cüzdanında kredi kartları ve bir miktar parasının olduğunu söyledi.

Cüzdanı düşürdüğünü fark ettiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Cihanur, "Birinin cüzdanı almış olabileceğini düşündüğüm sırada polisten telefon geldi ve cüzdanımın kendilerinde olduğu söyledi. Çok mutlu oldum." dedi.

Cihanur, cüzdanı bulup polise teslim eden kişiye ve kendisine ulaşan polis ekiplerine teşekkür etti.

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