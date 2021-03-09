Karaca Adası 175 milyona düştü

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde bulunan ve 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satış fiyatı 175 milyon liraya düşürüldü. ABD'de yaşayan bir Türk işadamına ait adada her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunuyor.

Mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adaya alıcı çıkmazken, satış ilanında metrekare fiyatı 554 lira olarak gösterildi.

■ ADEM ÜLKER