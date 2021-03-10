Hayır çeşmesi çöplüğe döndü!

Adeta çöplüğe dönüştürülen çeşmenin yanı sıra Abdülaziz Ağalar türbesinin de bakımsız halde olduğunu ifade eden vatandaşlar, özellikle yerel yönetimlerin ve kültür müdürlüklerinin bu eserler konusunda gerekli özeni göstermesini istedi.

TÜRBE DE BAKIMSIZ KALDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, bakımsız haldeki çeşme ve kitabesi hakkında şu bilgileri verdi: "Bu çeşmeyi Hicrî 1249, Miladi 1833-34 yılında bu sülalenin ikinci kuşağına mensup olan Muhammed Sa'id Ağa'nın yaptırdığı görülüyor. Bu tür eserler, şehirlerimizin yaşayan hafızalarıdır. Yerel yönetimlerin bu tür değerlere sahip çıkması şarttır. Böyle eserler, göz bebeği gibi görülmeli ve korunmalıdır." Prof. Dr. Açıkgöz, "Bu tür çeşmeler, mimari ve sanat tarihi eserleri olarak şehirlerin kültürel zenginliğine de değer katarlar. Bu yüzden korunmasının şarttır" dedi.

■ VOLKAN YILDIZ