Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının bahçesindeki kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Fabrikada çalışan işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.
Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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