  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangın hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından inceleniyor.

Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
AA

10.03.2021, 18:10

Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının bahçesindeki kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Fabrikada çalışan işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.