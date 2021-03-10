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Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangın hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından inceleniyor.