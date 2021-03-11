Başkan Yardımcısı’na fotoğraf baskını

'BU TAHAMMÜLSÜZLÜK NEDEN?'

ÖKMEN, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla fotoğrafını oda-sına koyan bir memur olan Bodrum Belediye Başkan yardımcı-sı, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin zor-laması ve sert müda-halesine maruz kal-mıştır. Bu CHP'li meclis üyele-ri, fotoğrafın İçiş-leri Bakanımızın odasında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının önünde çekilmesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da gözükmesine tepki göstermiştir. CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Terörle mücadeleye adeta hayatlarını adamış Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanı'na bu tahammülsüzlüğünüz neden?" dedi.

'BELEDİYE BABANIZIN MALI MI!'

TALİHSİZ olayın şehitlerin verildiği gün yaşandığını da aktaran AK Partili Gökmen, "Şehitlerimizin geldiği bir günde bunu yapıyorsunuz. Bu bir tesadüf mü? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

FERDİ YAVUZ