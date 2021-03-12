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Haberler Muğla Milas'ta bir kadın cinayeti daha!

'ta bir daha!

Kadın cinayetleri durmak bilmiyor! Bir kötü haber de 'nın ilçesinden geldi. Burgaz Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kadın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.

Milas'ta bir kadın cinayeti daha!
İHA

12.03.2021, 23:38

Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı.

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