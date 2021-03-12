Milas'ta bir kadın cinayeti daha!

Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı.
Kadın cinayetleri durmak bilmiyor! Bir kötü haber de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Burgaz Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kadın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.
12.03.2021, 23:38
Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı.
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