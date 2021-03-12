Haberler Muğla Milas'ta bir kadın cinayeti daha!

Kadın cinayetleri durmak bilmiyor! Bir kötü haber de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Burgaz Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kadın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.