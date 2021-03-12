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Haberler Muğla Mugla’da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Mugla’da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Mugla’da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

12.3.2021

MUĞLA Marmaris'te, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen ile Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botun su alması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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