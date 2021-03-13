Haberler Muğla Sahillere akın ettiler! Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden uyardı

Sahillere akın ettiler! Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden uyardı

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminin başladığı ve Cumartesi günleri kısıtlamanın kaldırıldığı Muğla’da vatandaşlar sahillere akın ederken, güvenlik güçleri de karadan ve denizden uyarılarını yapıyor.