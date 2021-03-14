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Haberler Muğla Muğla, Covid-19 aşılamada 200 bin dozu geçti

, Covid-19 aşılamada 200 bin dozu geçti

Koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bir yıl geçerken, 14 Ocak’ta ’da sağlık çalışanları ile başlayan aşılama çalışmalarında 3 ayda birinci ve ikinci doz aşılama yapılanların sayısı 200 bini geçti.

Muğla, Covid-19 aşılamada 200 bin dozu geçti

14.03.2021, 14:41

İlk etapta sağlık çalışanlarından başlayan Covid-19 aşılama çalışmaları riskli gruplar olan yaşlılar ile devam etti. Şu anda 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama çalışmaları sürerken 14 Ocak'tan bu yana ilk doz 147 bini, ikinci doz ise 53 bini geçti.

Şu ana kadar birinci ve ikinci doz uygulanan vatandaş sayısı 200 binin üzerine çıkarken, aşılama çalışmaları Cumartesi ve Pazar günleri de devam ediyor. Şu anda Türkiye'de uygulanan Çin aşı firmasının Sinovac aşısı için Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından öncelik sırası gelenler randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

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