Muğla'da öldürülen Bensu Narlı cinayetinde yeni detay!

Muğla'da 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Milas ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, anne-babası ayrı olan ve Güllük'te babası ile birlikte yaşayan Bensu Narlı Burgaz Mahallesi'ndeki annesi Sevilay Uzun'u ziyarete gitti. İddiaya göre bir süredir Bensu'ya aşık olan ve Bensu'nun kuzeni Dilara Besler'in eski kocası olduğu belirtilen Serhat Kantaş, takıntılı bir şekilde aşık oduğu genç kızı takip etti. İşte kan donduran cinayetin son dakika detayları:

BENSU EVE GİRER GİRMEZ ZİL ÇALDI

Takip edildiğinden habersiz annesinin evine giren Bensu, zil çalınca kapıyı açtı. Serhat Kantaş, kendisine kapıyı açan Bensu'yu göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





Kantaş kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SEVDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Katil zanlısı Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim.

CİNAYETTEN SANİYELER ÖNCE SEVDİĞİNİ SÖYLEMİŞ!!!

"Ne olduysa o an oldu!" Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ÇOK PİŞMANMIŞ!

Muğla'nın Milas ilçesinde, kız arkadaşını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ona yardımda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muğla'daki kadın cinayetinin kurbanı Bensu'ya hüzünlü veda