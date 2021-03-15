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Haberler Muğla Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

merkezli 9 ilde, banka ve kredi kartı bilgilerini, "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
AA

15.03.2021, 15:22

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaparak kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, "oltalama" yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Muğla merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında suça sürüklenen çocuklarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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