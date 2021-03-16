1.5 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çaldılar

SİBER korsanlara karşı, Muğla merkezli 9 il ve 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Türkiye genelinde 1.5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere yönelik Samsun'da yaşayan O.A. gözaltına alındı. O.A'nın evinde kredi kartı, flaş bellek ve hard disklere incelenmek üzere el konuldu. O.A'nın Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ