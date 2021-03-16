Budanan ağacın dalı kafasına düşünce öldü!

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde ağaç budaması sırasında kafasına dal düşen işçi olay yerinde öldü. Otelde işçi olarak çalışan Hüseyin Kaydır ve Osman Ç, bahçedeki okaliptüs ağaçlarını budamaya başladı.

Budama sırasında Osman Ç'nin kestiği dal Hüseyin Çalışkan'ın başına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki Hüseyin Kaydır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ VOLKAN YILDIZ