Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 7 yaşındaki U.K'nın kontrollerinde midesinde mıknatıs olduğu belirlendi. Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.



Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.

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