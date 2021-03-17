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Haberler Muğla Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

'da 7 yaşındaki bir çocuğun midesinden 11 adet mıknatıs çıktı. Uzmanlar bu durumun bazı çocuklarda ölüme kadar gidebileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...
AA

17.03.2021, 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 16:44

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 7 yaşındaki U.K'nın kontrollerinde midesinde mıknatıs olduğu belirlendi. Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.

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