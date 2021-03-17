Ören’i vuran hortum vatandaşı korkuttu

MUĞLA Milas'ta önceki gece etkili olan sağanak yağmur ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen hortum ise maddi hasara sebep oldu. Olumsuz hava koşullarından nasibini alan Milas'a bağlı Ören'de gece saatlerinde hortum meydana geldi. Sahil kenarındaki konteynerleri yerinden oynatan, oyun parklarını deviren hortum, Ören'de korku dolu anlar yaşattı.

■ VOLKAN YILDIZ