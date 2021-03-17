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Yüksek gerilim hattına yıldırımın düştüğü anlar kamerada

'nın ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü. Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki ’nın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüksek gerilim hattına yıldırımın düştüğü anlar kamerada
İHA

17.03.2021, 19:51

Bodrum'a aralıklarla yağan yağmur zaman zaman gök gürültüsü ile etkisini sürdürdü. Şimşekler, gece karanlığını aydınlattı. Sabah saat 08.00 sularında Konacık Gazderesi Caddesi üzerindeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti.

Direğe düşen yıldırımla birlikte yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli, büyük bir gürültüyle koparak yola ve bölgedeki bir otoparka düştü.

Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. O esnada otoparkın bir güvenlik kamerası ile modeminin yandığı öğrenildi. Kopan tel sonrası yol trafiğe kapatıldı. Elektrik dağıtım işletmesinin ekiplerince kopan telin yerine yenisi çekildi.

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