Canına kıyan adamın cesedini annesi buldu

İZMİR Tire'de 43 yaşındaki Ayhan Kayıcı, girdiği bunalım sonucu kendini evinin tavanına asarak canına kıydı. Talihsiz olay, Kayıcı'nın annesiyle birlikte yaşadığı İstiklal Mahallesi, Amber sokakta buluna evde meydana geldi. Hiç evlenmeyen ve kısa bir süre önce bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Kayıcı dün sabah eline geçirdiği iple kendini evin tavanına astı.

Oğlunun cansız bedenini annesi buldu. Şok geçiren anne Kayıcı, durumu diğer çocuklarına bildirdi. Sağlık ekipleri talihsiz adamın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Kayıcı'nın arkadaşları, "Son derece sessiz ve içine kapanık biriydi" şeklinde konuştu.

■ NADİR UYSAL