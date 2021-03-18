Kablolarla sarılmış halde ölü bulundu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki Serkan Tozkar, evinde vücuduna elektrik kablosu sarılmış ve elektrik verilmiş halde ölü bulundu.

Ailesinin haber vermesiyle eve gelen 112 ve polis ekipleri, panodan uzatılan kablolarla vücuduna elektrik verildiği belirlenen Tozkar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, uzun yıllar yurtdışında yaşayan ve bir süre önce Ortaca'ya dönen Tozkar'ın intihar mı ettiğini, cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Tozkar'ın cenazesi Ortaca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER