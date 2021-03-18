  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede

merkezli 9 ildeki operasyonun şüphelileri adliyede

merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ile kimlik bilgilerini çalarak, yaptıkları iddia edilen 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Yaşları 18'den küçük olan 7 şüpheli ise, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede
DHA

18.03.2021, 19:26

Datça'da geçen 30 Nisan günü gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M. E. Y.' nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Mart günü, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Muğla ile İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların (SSÇ) da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 11'i bugün Datça Adliyesi'ne sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.