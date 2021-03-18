Datça'da geçen 30 Nisan günü gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M. E. Y.' nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Mart günü, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.
Muğla ile İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların (SSÇ) da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 11'i bugün Datça Adliyesi'ne sevk edildi.
Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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