Haberler Muğla Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede

Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede

Muğla merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ile kimlik bilgilerini çalarak, siber dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Yaşları 18'den küçük olan 7 şüpheli ise, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.