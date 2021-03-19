  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla İnternet korsanları adliyeye sevk edildi

İnternet korsanları adliyeye sevk edildi

İnternet korsanları adliyeye sevk edildi

19.3.2021

MUĞLA merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların, Türkiye genelinde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları öğrenildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı Datça Adliyesi'ne götürüldü.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnternet korsanları adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.