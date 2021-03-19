İnternet korsanları adliyeye sevk edildi

MUĞLA merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların, Türkiye genelinde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları öğrenildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı Datça Adliyesi'ne götürüldü.

■ FERDİ YAVUZ