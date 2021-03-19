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Haberler Muğla Sahibinden satılık 1800 yıllık kilise

Sahibinden satılık 1800 yıllık kilise

'da bulunduğu arazi içerisindeki 4 villa ve 1800 yıllık Rum kilisesi, sahibi tarafından 17 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Sahibinden satılık 1800 yıllık kilise

19.3.2021

Arsa ve kilisenin sahibi iş adamı Fırat Özbaşar, "Amacım kilisenin bahçesini kafeterya ve restoran haline getirip kiliseyi restore ederek kültür turizmine kazandırmaktı. Tüm izinleri aldık ancak maddi gücümüz yetmediği için satışa çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

EGE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Emine Tok'un verdiği raporda, M.S. 2 yüzyıl ile 4. yüzyıl aralarındaki tarihe isabet eden Rum yapısı kilisenin kültür, arkeoloji ve sanat tarihi açısından en önemli ve özgün kalıntılarından biri olduğu belirtilerek, "Yapının onarılarak turizme kazandırılmasında büyük yarar var" ifadelerine yer verildi.

FERDİ YAVUZ

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