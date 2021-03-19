Tefeci operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

MUĞLA'DA il merkeziyle Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 euro, 300 dolar ve 57 bin lira, 1 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 mermi, 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, 33 toplam 564 bin 500 liralık senet, 3 bilgisayar, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçuların yazılı olduğu senet defteri ve 2 de toplam 90 bin 600 liralık çek ele geçirildi.

■ ADEM ÜLKER