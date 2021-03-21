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Haberler Muğla Artık minaresi var

Artık minaresi var

Artık minaresi var

21.3.2021

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesine bağlı Kırıkköy'deki camiye 60 yıl sonra minare yapıldı. Camiye minare yapılması için girişimlerde bulunan vatandaşların yardımına, hayırsever Galip Küçük yetişti. Küçük'ün katkıları ve Yatağan Belediyesi'nin desteğiyle, caminin hemen yanına minare yerleştirildi.

■ ADEM ÜLKER

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