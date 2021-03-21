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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
İHA

21.03.2021, 12:07

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

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