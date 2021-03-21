Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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