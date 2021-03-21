Bu mahallede bisikletsiz çocuk kalmayacak

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı Menteşeoğlu Mahallesi muhtarı Ramazan Küçük, geçtiğimiz yıl başlattığı "Bisikletsiz çocuk kalmasın" projesi ile 100'ü aşkın çocuğa bisiklet dağıttı. Mahalledeki hayırsever vatandaşların destekleri ile bisikleti olmayan çocukları bisiklet hediye ederek sevindiren muhtar Küçük, projeyi mahallede bisikletsiz çocuk kalmayıncaya kadar devam ettireceğini söyledi.

MUHTAR Ramazan Küçük, "Çocuklarımızın yüzünde küçük bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu kampanyada bize destek olan herkese, çocuklar adına teşekkür ediyorum" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ