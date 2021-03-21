Vatandaşı 2.5 milyon lira dolandırmışlar!

MUĞLA'DA, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak yaklaşık 2.5 milyon lira dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

2 kişinin Muğla, İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin çalışmalarıyla Kayseri'de gözaltına alınan E.Ç. ile K.Ç. Fethiye'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. tutuklanırken E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ MURAT YALÇIN