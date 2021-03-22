Haberler Muğla 3,5 metrelik kılıç balığı görenleri şaşırttı

3,5 metrelik kılıç balığı görenleri şaşırttı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde satışa çıkarılan 3 ve 3,5 metre uzunluğundaki iki kılıç balığı, görenleri şaşırttı. Balıklardan biri 80 diğeri ise 100 kilogram gelirken, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.