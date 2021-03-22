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Haberler Muğla Fethiye’de çöp kamyonunda patlayan madde işçinin yüzünü yaktı

’de çöp kamyonunda patlayan madde işçinin yüzünü yaktı

’nın ilçesinde çöp kamyonundan yükselen duman üzerine işçiler hemen alarma geçti. Dumanların yükseldiği yere su tutan işçiler, tam o sırada yaşanan patlama ile adeta şok geçirdi. Kamyonun arkasında bir anda patlayan madde temizlik işçisi Mehmet K’nin yüzünü yaktı.

Fethiye’de çöp kamyonunda patlayan madde işçinin yüzünü yaktı
İHA

23.03.2021, 00:11

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Belediyesi'ne ait 48 GY 207 plakalı kamyonla çöp toplayan işçiler, Kesikkapı Mahallesi'ndeki bölüme geldi.
Kamyonun arkasından duman çıktığını gören işçiler, dumanın geldiği çöplere su tutmaya başladı.

Kamyonun arkasında bir anda patlayan madde temizlik işçisi Mehmet K'nin yüzünü yaktı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi yapılan Mehmet K, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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