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Haberler Muğla Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

’nın ilçesinde, ikinci kattaki evlerin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri soruşturma başlattı.

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İHA

23.03.2021, 16:15

Olay Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı evin ikinci katında oturan 76 yaşındaki İbrahim Karademir, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karademir'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri soruşturma başlattı.

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