Datça’da deniz yüzeyindeki kirlilik göze çarpıyor

Datça' da önceki gün yapılan deniz dip temizliği yapılmıştı. Yapılan çalışma ile deniz dibindeki çöpler temizlenirken, bu sefer deniz yüzeyi kirlendi.

Datça'nın yat limanında iki gün önce yapılan dip temizliğinde çıkarılan tonlarca çöp deniz dibinin ne hale geldiğini gözler önüne sermişti. Bu sefer ise deniz yüzeyinde görülen çöpler vatandaşları rahatsız etti.

Turizm sezonuna hazırlanan yat sahipleri deniz yüzeyinin kirliliğinden şikayetçi olurken, bu kirliliğin bir an önce giderilmesini istediler.