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Haberler Muğla Muğla'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

'nın ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı. Parayı bulan , üzerine düşeni yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Haram lokma bizim boğazımızdan geçmez." dedi.

Muğla'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti
AA

23.03.2021, 13:26

Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak'taki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan Ercan Çetintaş (36), yolda bulduğu içinde 14 bin 900 lira olan çantayı, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu belirlendi. Çetintaş, polis merkezine davet edilen Göncü'ye parasını teslim etmenin huzurunu yaşadı.

Çetintaş, yaptığı açıklamada, üzerine düşeni yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Haram lokma bizim boğazımızdan geçmez." dedi.

Göncü, duyarlılığı ve dürüstlüğünden dolayı Çetintaş'a teşekkür etti.

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