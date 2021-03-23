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Haberler Muğla Rampada kalan TIR yürekleri ağza getirdi

Rampada kalan TIR yürekleri ağza getirdi

Rampada kalan TIR yürekleri ağza getirdi

23.3.2021

MUĞLA Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden ve paletli bir iş makinesi taşıyan TIR, Gümbet Kavşağı'ndan Jandarma Kavşağı'na doğru seyrettiği sırada, bir anda durup geri geri gitmeye başladı.

Manevralar yaparak geri geri giden TIR, kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olay sonrası yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırıma çıkarak durması büyük şans olarak değerlendirildi. Bölgeye getirilen kamyonla TIR yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

■ TUBA AYHAN

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