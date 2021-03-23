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Haberler Muğla Sobadan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

Sobadan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

Sobadan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

23.3.2021

MUĞLA Dalaman'da yaşayan Hayrettin ve Nuray Toraman çifti, sob gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Dalaman'ın Çöğmen mahallesinde meydana geldi. Hayrettin Toraman (69) ve Nuray Toraman (60), salondaki sobanın kovasını ısınmak için yatak odalarına getirdi.

Sabah saatlerinde Toraman çiftinden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde yaşlı çiftin cansız bendenleriyle karşılaştı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen Torman çifti, Çöğmen'de toprağa verildi.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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