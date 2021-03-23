KENT GÖZLEMLENECEK
Yeni yasaklar ve kısıtlamalar hakkında da bilgi veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Hıfzıssıhha Kurulu'nun rutin toplantı programı yok. Bu haftayı gözlemleyerek geçireceğiz. Gerekli görülürse kurulu toplarız, gereken kararları alırız" dedi. Kafe, restoran gibi değişik sektörlerle görüştüklerini belirten Vali Köşger, "Onların kendi otokontrol mekanizmalarını oluşturabilmeleri konusunda görüştük. Bu kararlara uyup uymadıkları konusunu da gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şu aşamada, "Yasaklar tekrar gelecek" diyebilmenin sözkonusu olmadığını ifade eden Vali Köşger, "Önümüzdeki hafta bakacağız" şeklinde konuştu.
Vali Köşger: İzmir’de yasaklar önümüzdeki hafta netleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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