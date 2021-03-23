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Haberler Muğla Vali Köşger: İzmir’de yasaklar önümüzdeki hafta netleşecek

Vali Köşger: ’de yasaklar önümüzdeki hafta netleşecek

Valisi , rengi kırmızıya dönen İzmir'deki vaka artışını Yeni Asır'a değerlendirdi. Önceki hafta vaka artışlarında yüzde 50 gibi bir oran oluştuğuna dikkat çeken Vali Köşger, "Geçen hafta vakalar biraz yavaşlar gibi oldu. Fakat son anda birden arttı. Ani yükselişin nereden kaynaklandığını anlayamadık" dedi.

Vali Köşger: İzmir’de yasaklar önümüzdeki hafta netleşecek

23.3.2021

KENT GÖZLEMLENECEK

Yeni yasaklar ve kısıtlamalar hakkında da bilgi veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Hıfzıssıhha Kurulu'nun rutin toplantı programı yok. Bu haftayı gözlemleyerek geçireceğiz. Gerekli görülürse kurulu toplarız, gereken kararları alırız" dedi. Kafe, restoran gibi değişik sektörlerle görüştüklerini belirten Vali Köşger, "Onların kendi otokontrol mekanizmalarını oluşturabilmeleri konusunda görüştük. Bu kararlara uyup uymadıkları konusunu da gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şu aşamada, "Yasaklar tekrar gelecek" diyebilmenin sözkonusu olmadığını ifade eden Vali Köşger, "Önümüzdeki hafta bakacağız" şeklinde konuştu.

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