Annesini döven babasını öldürdü

Aydın'da eve alkollü gelerek eşine şiddet uygulayan Barış Vural (45) oğlu Yiğit Kaan Vural (23) tarafından tüfekle öldürüldü. Baba katili genç, polis tarafından 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1132 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

40'a yakın suçtan sabıkası bulunan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Barış Vural, bir restoranda alkol aldıktan sonra evine gitti. Eve sürekli alkollü gelen kocası Barış Vural'ın alkollü gelerek evde huzursuzluk çıkarması üzerine eşi Esma Vural (42) kocasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Barış Vural, eşine eziyet etmeye başladı.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Annesinin çığlık sesleriyle odaya koşan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Yiğit Kaan Vural, annesine eziyet eden babasına engel olmaya çalıştı. Babasının kendisine küfür ve hakaretler yağdırıp öldürmekle tehdit etmesinin ardından Yiğit Kaan Vural, evde bulunan av tüfeğiyle babasının üzerine tek el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan baba Vural, kanlar içerisinde yere yığıldı. Babasını vuran genç, olay yerinden koşarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 SAATLİK KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Yiğit Kaan Vural'ın yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Vural, karanlık sokaklarda yaşanan 1 saatlik kovalamacanın ardından saklandığı bir evin bahçesinde yakalandı. Gözaltına alınan gencin, ifadesinde annesi ve kendisine şiddet uyguladığı için babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit Kaan Vural, "yakın akrabayı öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI