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Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor. Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı.