1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan drone ile denetimde bir kişi yakalandı.
Milas İlçesi Geyik Barajında yapılan denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi.
Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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