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Haberler Muğla Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

'da kaçak avlayan şahıs drone ile yakalandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor. Muğla'da kaçak avlayan şahıs drone ile yakalandı.

Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı
İHA

24.03.2021, 22:56

1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan drone ile denetimde bir kişi yakalandı.

Milas İlçesi Geyik Barajında yapılan denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi.

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