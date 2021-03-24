Paha biçilemez dürüstlük

MUĞLA'DA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan bir memur, yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti. Menteşe'deki Cemal Karamuğla sokaktaki işyerinden çıkan Ercan Çetintaş (36) isimli memur, yolda bir cüzdan buldu.

ÇETİNTAŞ, içinde 14 bin 900 lira olduğu belirlenen cüzdanı, sahibinin bulunması için polis merkezine götürdü.

BORÇ YATIRACAKTI

POLİS ekiplerinin yaptığı araştırmada paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu tespit edildi. Polis merkezine davet edilen Çetintaş, emniyet yetkililerinin huzurunda, Göncü'ye parasını teslim etti. Aynı zamanda bir büfe işlettiklerini anlatan Göncü, "Cüzdanda büfenin kredi kartı borcunu yatıracağım para vardı. Eğer bulunmasaydı benim için çok ciddi bir maddi hasar olacaktı. Duyarlılığından ve dürüstlüğünden dolayı Ercan beye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

DUYARLI vatandaş Ercan Çetintaş da, "Polis ekipleri sağ olsunlar paranın sahibini hemen buldular. Kendisine teslim ettik" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ