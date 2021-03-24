Yolun karşısına geçmek isterken kamyon çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında ot toplayan Ayşe Odabaşı'na (64) kamyon çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi. Kaza, Milas-Bodrum karayolunda meydana geldi.
Sürücü Güner E. idaresinde seyir halindeki 35 GD 1381 plakalı kamyon, karayolu kenarında ot toplamak için yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ayşe Odabaşı'na çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Odabaşı'nın yakınları, kaza alanında sinir krizi geçirdi. Odabaşı'nın cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kamyon sürücüsü Güner E. gözaltına alındı.
■ VOLKAN YILDIZ
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