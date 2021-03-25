MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Likya yolunda kaybolan 2 arkadaş, JAK ekiplerince bulunup kurtarıldı. Önceki gece Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu arasında bulunan ormanlık arazide doğa yürüyüşüne çıkan S.C. ve A.Y. şiddetli yağmurun yağdığı ormanlık bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen arkadaşlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin 2 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
■ MURAT YALÇIN
Kayboldukları ormanda 2 saat sonra bulundular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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