Suç makinelerini jandarma yakaladı

MUĞLA'DA, birçok suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, çocukları fuhuşa teşvik etme, fuhuşa aracılık yapma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan aranan O.Ç. ve Ş.Ü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı. O.Ç'nin 14 yıl 9 ay 22 gün, Ş.Ü'nün de 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu ortaya çıktı. Suç makinesi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ADEM ÜLKER