Milas'ta bazı okullarda eğitime ara verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Milas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda Milas'ta artan vaka sayısı nedeniyle Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, Dr. Mete Ersoy İlkokullu, Sakarya İlkokulu, Güllük İlkokulu, Gümüşlük Anaokulu, Havva Ersoy Anaokulu, Çökertme İlkokulu, Koru Yüksel Çağlar İlk ve Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve eğitimin çevrimiçi olarak yapılması önerilmişti. Toplantıda önerilen okullara Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi de eklenerek bu okullarda 14 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildi. İsim isim açıklanan okullarda eğitimin çevrimiçi eğitim şeklinde devam etmesi için karar alınırken, konuyla ilgili Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Covid-19 salgını devam etmektedir. Salgınla mücadelede hepimize görev düşüyor. Sağlığımız için Hepimiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz" ifadelerine de yer verildi.

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