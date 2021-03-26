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Haberler Muğla Muğla'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

'nın ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirledi.

Muğla'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

26.03.2021, 22:18

Merkez Mahallesi 3010 Sokak'ta Salih Eşiyok'a ait 63 ABH 945 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

Araç sahibi ve çevredekiler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirledi.


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