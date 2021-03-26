Merkez Mahallesi 3010 Sokak'ta Salih Eşiyok'a ait 63 ABH 945 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.
Araç sahibi ve çevredekiler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirledi.
Muğla'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.