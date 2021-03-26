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'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı

'nın ilçesinde 'Torbacı' olarak adlandırılan satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Muğla'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
DHA

26.03.2021, 13:08

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, Köyceğiz ilçesindeki 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Çimen'in de katıldığı operasyonda, dolap ve çekyat içlerine yapılmış gizli bölmelerde 300 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 1 esrar örme aparatı, 2 kutu tütün sarma kağıdı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Muğla, İzmir ve Aydın'da haklarında değişik suçlardan yakalama kararı bulunan A.M., A.A., A.D. ve O.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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