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'da sahillerde Cumartesi yoğunluğu

'nın ilçesinde cadde, sokaklar ve sahillerde cumartesi yoğunluğu yaşandı. Kafelerde oturacak yer bulamadıklarını ifade eden kimi vatandaşlar sahile oturdu.

Bodrum'da sahillerde Cumartesi yoğunluğu
İHA

27.03.2021, 20:28 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021, 20:32

Birkaç gündür soğuk havanın etkili olduğu Bodrum'da hava yeniden ısınmaya başladı. Bugün öğleden sonra hava sıcaklının 19 dereceye kadar çıkmasıyla vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Sahile kenarlarında ise yoğunluk daha fazlaydı. Sahil kenarlarındaki bazı işletmelerin ise rezervasyonla müşteri kabul ettiği ifade edildi.

En fazla yoğunluk yaşanan yerlerin başında ise Kumbahçe sahili geldi. Kumbahçe sahilinde arkadaşları ile güzel havanın tadını çıkaran Yavuz Kadak, kafelerde yer bulamadıkları için sahile oturmak zorunda kaldıklarını ifade ederek "Bodrum'a Söke'den günübirlik gezmek için geldik. Hava güneşli olunca kaçırmayalım dedik.

Ama bütün mekanlara girip sorduk, 3 kişilik yerler de dolu. 2 kişilik yeri zor bulduk. Daha sonra arkadaşımız gelince 3 kişi olduk ve mekandan kalkmak zorunda kaldık. Her yer rezervasyonlu diyorlar, anlamadım. Bir gün önceden rezervasyon yaptırmışlar galiba, yer vermiyorlar" diye konuştu.

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