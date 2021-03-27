  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da izolasyon kurallarına uymayanlar yurtta karantinaya alınacak

'da izolasyon kurallarına uymayanlar yurtta karantinaya alınacak

İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararına göre il genelinde izolasyon kurallarını ihlal edenler, Kötekli Mahallesinde bulunan Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda altına alınacak. Ayrıca pozitif ya da temaslı kişileri takip için muhtarlar, azalar, site ve apartman yöneticileri görevlendirilecek.

Muğla'da izolasyon kurallarına uymayanlar yurtta karantinaya alınacak

27.03.2021, 14:17

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyon kurallarını ihlal etmesi durumunda, Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınmasına ve ihlal nedeniyle cezai işlem uygulanmasına, Kaymakamlıklar tarafından Covid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların, azaların,site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslı olan şahısların izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil ÇağrıMerkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 26 Mart vaka tablosu İzmir'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler Dünya ne zaman normale dönecek? Bill Gates tarih verdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da izolasyon kurallarına uymayanlar yurtta karantinaya alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.