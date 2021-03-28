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Haberler Muğla 4 milyon dolarlık Esma Sultan battı

4 milyon dolarlık battı

4 milyon dolarlık Esma Sultan battı

28.3.2021

MUĞLA Bodrum'da limanda demirli 4 milyon dolarlık Esma Sultan 2 isimli ahşap gulet su alarak battı. Yazın günlüğü 1.500 euroya kiralanan, Avustralyalı bir işadamına ait lüks gulette maddi hasar oluştu. Kaptan Can Özpay, "İçinde oturuyorduk, aniden batmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. Liman Başkanlığı ekipleri, kirlilik yaşanmaması için guletin etrafına bariyer çekerek önlem aldı.

■ ADEM ÜLKER

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