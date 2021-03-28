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’da kısıtlamayı delenler denize girip balık tuttu

'nın ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu. Özellikle sakin koylara giden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmedi.

Bodrum’da kısıtlamayı delenler denize girip balık tuttu
İHA

28.03.2021, 15:50

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bazı yerli ve yabancı turistler ise 23 derece hava sıcaklığını fırsat bilip bomboş sahillerde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.



ISSIZ KOYLARI TERCİH ETTİLER
Bodrum'un özellikle, İçmeler, Torba sahillerindeki ıssız koylarda ise vatandaşların denize girdiği, balık tuttuğu görüldü. Gözden uzak noktalarda denize giren vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan 3 bin 150 lira cezayı göze alarak kısıtlamaya aldırış etmedi.

Bazı koylarda ise balık tutan vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

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